Финал Australian Open Роджер Федерер – Рафаэль Надаль стал лучшей трансляцией в истории Eurosport

Роджер и Рафа побили телевизионные рекорды, устроив шикарный финал первого мэйджора сезона.

Более 15,2 миллиона зрителей по всему миру посмотрели матч на Eurosport. Это топовый показатель в истории телеканала. Предыдущий рекорд датирован 2008 годом, когда 11,7 млн человек посмотрели матч сборных России и Польши по волейболу в рамках квалификации к Олимпийским играм в Пекине.

«Цифры финала первого турнира «Большого шлема» сезона просто фантастические. Не стало сюрпризом то, что этот матч посмотрели больше всего людей, так как Роджер против Рафы – одно из величайших противостояний в истории спорта.

Самая большая аудитория для любой программы в истории Eurosport – массивное достижение. Наша трансляция также побила национальные рекорды в Испании и Нидерландах. В Испании 610 тысяч зрителей поддерживали своего героя – Надаля.

В Нидерландах более полумиллиона человек посмотрели матч, доведя телеаудиторию до 23,2 процента. Мы давали обещание, что качество на корте будет соответствовать качеству картинки, и будем его держать», – сообщил генеральный директор Eurosport Питер Хаттон.

Если брать в расчет все каналы, принадлежащие Discovery, то количество зрителей составило 20,7 млн человек.

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