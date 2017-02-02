Eurosport
Новак Джокович: «Финал между Федерером и Надалем – это событие, которое выходит за рамки тенниса»
Сербский теннисист не удивился составу финала Australian Open.
«Я не удивлен, что Роджер Федерер выиграл Australian Open. От него всегда можно ожидать игры на самом высоком уровне, когда он здоров.
Финал между Федерером и Надалем был одним из самых знаменательных событий года, которое выходит за рамки самого тенниса. Это одно из величайших противостояний всех времен. Оба показали, почему они – величайшие чемпионы. Как на корте, так и за его пределами», – сказал Джокович.
- Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале Australian Open в пяти сетах.
- 35-летний швейцарец стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте