Директор Australian Open: «Новак, Энди, Кэй и Стэн сыграют в Мельбурне. Ждем Серену»

Директор АО Крэйг Тайли подтвердил, что звезды выступят на турнире в 2018-м.

«Я рад подтвердить, что все топ-игроки приедут в Мельбурн в январе. В мужской сетке было много сомнений по поводу Энди Маррея, Новака Джоковича, Кэя Нисикори.

Я могу вам сказать, что разговаривал с Энди. Он тренируется и готовится провести великолепный сезон в 2018-м.

С возвращением Новака, Энди и Стэна, у которых будут более низкие рейтинги, существует хороший шанс, что мы наконец увидим прорыв кого-то из молодых звезд. Таких, как Александр Зверев, Доминик Тим и Давид Гоффен», – сообщил Тайли.

Не обошел он стороной и Серену Уильямс.

«Серена – боец, она хочет выиграть больше 23 турниров «Большого шлема». У нас особенные отношения с Сереной, Винус и семьей Уильямс.

Она жаждет вернуться в 2018 году и защитить титул. Сейчас у нее есть несколько месяцев на тренировки, чтобы набрать былую форму.

Серена вернется. Мы готовимся встречать ее и увидеть эту погоню за рекордом по количеству выигранных «Шлемов», – цитирует Тайли IB Times.

Джокович, Вавринка, Маррей и Нисикори досрочно завершили сезон-2017 из-за травм.

Лидеро по количеству выигранных ТБШ у женщин является Маргарет Корт (24) – Серена отстает от нее на одну победу.

Australian Open-2018 пройдет с 15 по 28 января.

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