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Директор Australian Open: «Новак, Энди, Кэй и Стэн сыграют в Мельбурне. Ждем Серену»

Директор Australian Open: «Новак, Энди, Кэй и Стэн сыграют в Мельбурне. Ждем Серену»
Eurosport

10 ч. назад

На первый турнир «Большого шлема» 2018 года приедут все топовые мужики и, похоже, Черная пантера.

Директор АО Крэйг Тайли подтвердил, что звезды выступят на турнире в 2018-м.

«Я рад подтвердить, что все топ-игроки приедут в Мельбурн в январе. В мужской сетке было много сомнений по поводу Энди Маррея, Новака Джоковича, Кэя Нисикори.

Я могу вам сказать, что разговаривал с Энди. Он тренируется и готовится провести великолепный сезон в 2018-м.

С возвращением Новака, Энди и Стэна, у которых будут более низкие рейтинги, существует хороший шанс, что мы наконец увидим прорыв кого-то из молодых звезд. Таких, как Александр Зверев, Доминик Тим и Давид Гоффен», – сообщил Тайли.

Не обошел он стороной и Серену Уильямс.

«Серена – боец, она хочет выиграть больше 23 турниров «Большого шлема». У нас особенные отношения с Сереной, Винус и семьей Уильямс.

Она жаждет вернуться в 2018 году и защитить титул. Сейчас у нее есть несколько месяцев на тренировки, чтобы набрать былую форму.

Серена вернется. Мы готовимся встречать ее и увидеть эту погоню за рекордом по количеству выигранных «Шлемов», – цитирует Тайли IB Times.

  • Джокович, Вавринка, Маррей и Нисикори досрочно завершили сезон-2017 из-за травм.
  • Лидеро по количеству выигранных ТБШ у женщин является Маргарет Корт (24) – Серена отстает от нее на одну победу.
  • Australian Open-2018 пройдет с 15 по 28 января.
  • Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.

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