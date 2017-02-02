Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в первый день матча Сербия – Россия

В сербском Нише прошла жеребьевка матча первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России. Противостояние в пятницу откроют Карен Хачанов и Виктор Троицки, после которых на корт выйдут Даниил Медведев и Новак Джокович.

В субботу состоится парный матч Виктор Троицки/Ненад Зимонич – Константин Кравчук/Андрей Кузнецов, а на следующий день Хачанов сыграет с Джоковичем, а Медведев – с Троицки.

При этом во второй и третий дни матча капитаны команд Ненад Зимонич и Шамиль Тарпищев могут произвести замены, сообщает официальный сайт ФТР.

Матч Сербия – Россия пройдет в Нише на хардовом покрытии в помещении.

Победитель встретится с представителем пары Испания – Хорватия.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме