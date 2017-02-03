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Карен Хачанов проиграл Виктору Троицки в пятисетовой рубке на Кубке Дэвиса

Хачанов проиграл Троицки в пятисетовой рубке
Eurosport

17 мин. назад

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:7(3), 6:3, 1:6, 7:6(6) в пользу серба.

Теннисисты провел на корте 4 часа 35 минут. Несмотря на поражение, Хачанов превзошел соперника по количеству эйсов (27-11) и допустил меньше двойных ошибок (9-6). Оба соперника реализовали по 4 брейк-пойнта.

Сборная Сербия вышла вперед в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса – 1-0.

  • Следующими на корт выйдут Новак Джокович и Даниил Медведев.

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