AFP
Россия проиграла Сербии и отправилась в плей-офф за право остаться в Мировой группе Кубка Дэвиса
В решающей встрече Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли Виктору Троицки и Ненаду Зимоньичу – 3:6, 6:7(3), 7:6(5), 4:6
Игра продолжалась 3 часа 9 минут. Кравчук и Кузнецов сделали 12 эйсов, реализовали 5 брейк-пойнтов и допустили 4 двойные ошибки. Сербы ответили 6 подачами навылет, 8 брейками и 3 двойными.
Днем ранее Карен Хачанов в пяти сетах уступил Виктору Троицки, а Даниил Медведев не завершил игру против Новака Джоковича.
Сербия одержал досрочную победу – 3-0. В воскресенье состоятся две одиночные встречи, если тренерский штаб сборной России согласится продолжить матч.
- В сентябре Россия сыграет в плей-офф за право остаться в Мировой группе.
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