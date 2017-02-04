Россия проиграла Сербии и отправилась в плей-офф за право остаться в Мировой группе

Игра продолжалась 3 часа 9 минут. Кравчук и Кузнецов сделали 12 эйсов, реализовали 5 брейк-пойнтов и допустили 4 двойные ошибки. Сербы ответили 6 подачами навылет, 8 брейками и 3 двойными.

Днем ранее Карен Хачанов в пяти сетах уступил Виктору Троицки, а Даниил Медведев не завершил игру против Новака Джоковича.

Сербия одержал досрочную победу – 3-0. В воскресенье состоятся две одиночные встречи, если тренерский штаб сборной России согласится продолжить матч.

В сентябре Россия сыграет в плей-офф за право остаться в Мировой группе.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме