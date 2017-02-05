Шамиль Тарпищев: «Если Сербия выиграет Кубок Дэвиса, будем считать, что мы вторые»

Призидент Федерации тенниса России и капитан сборной в Кубке Дэвиса прокомментировал поражение в 1/8 турнира от Сербии. «У нас молодая команда, так что результат неудивительный. Но я бы сказал ребятам спасибо, потому что в каждом из трех проигранных матчей были возможности для победы. Команда выглядела абсолютно боеспособной. Я считаю, что мы на правильном пути.

Думаю, при нормальной работе это – команда будущего. Ни у меня, ни у ребят нет дикого расстройства от поражения. Если Сербия выиграет Кубок Дэвиса, будем считать, что мы вторые», – заявил Тарпищев «Спорт-Экспресс».

Россия проиграла Сербии (0:3) и седьмой год подряд уступила в первом круге Кубка.

За сборную выступали Андрей Кузнецов, Даниил Медведев, Константин Кравчук и Карен Хачанов.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме