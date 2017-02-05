Сборная России избежала сухого поражения от Сербии на отказе Ненада Зимоньича

В первой игре воскресенье Константин Кравчук уступил Душану Лайовичу со счетом 3:6, 6:4, 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Кравчук сделал 8 эйсов, реализовал 1 брейк-пойнт. Лайович ответил 2 подачами навылет 2 брейками при 1 двойной ошибке.

В последней игре противостояния должны были сойтись Ненад Зимоньич и Даниил Медведев, но 40-летний серб не вышел на корт. Счет стал 1-4 не в пользу сборной России.

Сборная Сербии в четвертьфинале сыграет с победителем пары Испания – Хорватия.

Россия в сентябре будет отстаивать место в Мировой группы.

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