17-летний канадец Шаповалов запулил мяч в судью, выбил ему глаз и оставил команду без Кубка Дэвиса

Драматичной развязкой завершился матч первого раунда Мировой группы между Канадой и Великобританией. Счет в противостоянии был равным (2:2), а в решающей игре сошлись Кайл Эдманд и Денис Шаповалов.

Шаповалов проиграл стартовые 2 сета, а при счете меньше в третьем гейме третьего сета пробил в аут и отдал подачу британцу. Со злости 17-летний канадец схватил запасной мяч, запулил его со всей силы в сторону и попал прямо в глаз судье на вышке Арно Габа. Встреча была немедленно остановлена, а Шаповалов дисквалифицирован.

В 2016 году Шаповалов выиграл юниорский Уимблдон.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса британцы сыграют с французами.

Канадцы осенью сыграют в плей-офф за место в Мировой группе.

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