Спасибо, что живой. Восшествие Хуана Мартина Дель Потро как мощнейший камбэк 2016-го

Теннисный мир – игра на выживание, в которой возможность хорошо зарабатывать получают представители топ-50, еще столько же в небольшом плюсе, а остальные в лучшем случае выходят в ноль. Здесь нет места дружбе – только драка, по ходу которой можно запросто получить мячом в живот у сетки. Камбэк всеобщего любимца Дель Потро в 2016 году сделал теннис менее черствым и более душевным. К перенесшему четыре операции на хрустальных запястьях аргентинцу относятся как к единственному вернувшемуся с войны в родной город солдату. Спасибо, что живой.

В теннисе полно персонажей, которые умеют взрывать. Порхающий и всегда позитивный Монфис, высокомерный и наглый Кирьос, мастер космических ударов Браун. У Дель Потро своя неповторимая аура, благодаря которой в теннис вернулась романтика и сентиментальность. Он словно громила с грустным взглядом, как у Джона Коффи из «Зеленой мили» – такой же обаятельный, скромный и делающий мир чище и добрее.

Словно по заказу, каждый третий матч в 2016 году Хуан Мартин (в феврале аргентинец стартовал со 1042-го места в рейтинге) превращал в триллер. Опасаясь больше не увидеть, как мяч летит после удара с феноменального форхэнда с ошеломительной скоростью, а потом высекает искры из покрытия, народ валил на Дель Потро толпами. И удивлялся, как этот парень находит в себе силы после столь длительного простоя гонять пятичасовые матчи.

В конце рубки с Вавринкой на US Open болельщики так горячо поддерживали проигрывавшего Дель Потро, что он расплакался. Для теннисиста, который полтора года назад лежал в гипсе и подумывал о том, чтобы пойти учиться на архитектора, это ценнее любого трофея.

«Мощь Дель По это не только его сильная сторона, но и проблема, – объяснил лечащий врач теннисиста Ричард Бергер. – От ног через тело к запястью передается такая огромная энергия, что со временем самое хрупкое из этих звеньев не выдерживает нагрузку». Тренеры предлагали Дель Потро перейти на одноручный бекхэнд, но он отказался – не хотел себя ломать, для него это было хуже, чем закончить карьеру. «Не вижу смысла играть, не получая удовольствия», – бурчал аргентинец и шел тренироваться, несмотря на боль.

Вся жизнь и карьера Хуана Мартина – сплошное испытание на прочность. В детстве он долго страдал, когда в автокатастрофе погибла его восьмилетняя сестра Мартина – Дель По (в переводе с испанского – Маленький) забросил тренировки и не хотел никого видеть. Родители и близкие люди помогли мальчику пережить утрату. Сегодня аргентинец после каждого матча поднимает руки к небу и мысленно обращается к сестре, черпая таким образом вдохновение.

«Я ненавижу тебя, ты предал команду, предал Аргентину!» – с такими словами в 2008 году на 20-летнего Дель Потро набросился партнер по сборной в Кубке Дэвиса Давид Налбандян. Аргентинцы проиграли в финале Испании (1:3), а Хуан Мартин стал козлом отпущения – его обвинили в том, что вместо подготовки к матчам он поехал на Итоговый турнир АТР и усугубил травму ноги. Дель Потро было очень больно от обвинений, ведь он всем сердцем любит Аргентину.

Многие топовые теннисисты живут в Монте-Карло, Майами, Нью-Йорке, но Хуан Мартин слишком привязан к родному Тандилу, чтобы надолго его покидать. Здесь он построил огромную виллу, тренируется и проводит время с друзьями. После того, как в 2009 году Башня (прозвище теннисиста) выиграл US Open-2009, в Тандиле чемпиона качала 40-тысячная толпа, а вся страна гудела неделю. Дарить положительные эмоции близким людям для Хуана Мартина не менее важно, чем выигрывать трофеи.

Летом аргентинец выиграл серебро в Рио и снова разрыдался. «Это больше, чем мечта. Теперь у меня есть серебряная медаль, которая значит больше, чем золото. Я принес еще одну награду своей стране», – сиял Хуан Мартин, обыгравший в 2016 году каждого игрока топ-4 (Маррей, Джокович, Вавринка, Надаль).

В конце сезона у Дель Потро уже совершенно не было сил – он и так сыграл больше матчей, чем ему советовали врачи. Но разве мог парень с таким характером отказаться от финала Кубка Дэвиса? В начале решающего матча против Чилича аргентинец сломал мизинец на левой руке, во втором сете травмировал голеностоп и увидел на табло счет 0:2. Хуану Мартину никто бы и слова не сказал, откажись он от борьбы. Вместо этого он посмотрел куда-то высоко в небо, продолжил сражение и вытащил для Аргентины первую в истории Кубка Дэвиса победу. После победы Дель Потро подарил ракетку Диего Марадоне.

За неполный год Дель Потро преодолел 1002 позиции в рейтинге, в декабре получил награду АТР «Возвращение года» и опередил Лионеля Месси в голосовании за лучшего спортсмена страны. Вполне вероятно, запястья не позволят 28-летнему Дель По выиграть еще один мэйджор, но зато он добился гораздо более важного. Признания. Уже никто и никогда не скажет, что он предал Аргентину.

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