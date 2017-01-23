AFP

Новак Джокович сыграет против сборной России в матче Кубка Дэвиса

Джокович сыграет против сборной России в матче Кубка Дэвиса
ТАСС

2 ч. назад

Шансы понизились, но стало интереснее.

«Я всегда с нетерпением жду игр Кубка Дэвиса, – заявил Новак Джокович. – Это особое чувство, когда мы вместе и когда играем за нашу страну. Я думаю, что Ниш будет отличным хозяином, и мы выйдем победителями из противостояния с россиянами».

Кроме Джоковича за команду Сербии сыграют Душан Лайович, Виктор Троицки и Ненад Зимонич в роли играющего капитана, передает Вlic.rs.

  • В декабре президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, за сборную России сыграют Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской.
  • Матч первого круга Мировой группы пройдет с 3 по 5 февраля в сербском Нише.

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