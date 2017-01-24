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Андрей Кузнецов и Константин Кравчук сыграют против Сербии в Кубке Дэвиса

Кузнецов и Кравчук сыграют против Сербии в Кубке Дэвиса
Eurosport

Шамиль Тарпищев объявил состав российской команды.

На матч первого раунда Мировой группы, который пройдет 3 – 5 февраля в сербском Нише, ФТР вызвала Андрей Кузнецова (45-е место в рейтинге АТР), Карена Хачанова (52), Даниила Медведева (63) и Константина Кравчука (88).

Сборная России прибудет в Ниш 29 января. Жеребьевка пройдет 2 февраля.

  • Игры пройдут на харде.
  • В 2008 году на МСА «Лужники» Россия победила сербов в матче Кубка Дэвиса с минимальным счетом 3-2.

Канал в телеграме, у которого много ниш

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Кубок Дэвиса

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