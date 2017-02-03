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Александр Зверев - Артур Де Греф

Кубок Дэвиса Одиночки - 3 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Александр Зверев – Артур Де Греф на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 3 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Зверев и Артур Де Греф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.