03.02.17
Д. ТомпсонДжордан Томпсон
Не ранее
3:00
И. ВеселыИржи Веселы
Кубок Дэвиса Одиночки • Мировая лига
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Онлайн
Джордан Томпсон - Иржи Веселы
Кубок Дэвиса Одиночки - 3 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Джордан Томпсон – Иржи Веселы на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 3 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Джордан Томпсон и Иржи Веселы, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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