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Таро Даниэль - Ришар Гаске

Кубок Дэвиса Одиночки - 3 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Таро Даниэль – Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 3 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Таро Даниэль и Ришар Гаске, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.