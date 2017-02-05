Онлайн

Вашек Поспишил - Дэниел Эванс

Кубок Дэвиса Одиночки - 5 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Вашек Поспишил – Даниэль Эванс на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 5 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Вашек Поспишил и Даниэль Эванс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.