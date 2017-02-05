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Франко Скугор - Роберто Баутиста

Кубок Дэвиса Одиночки - 5 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Франко Скугор – Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 5 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Франко Скугор и Роберто Баутиста, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.