05.02.17
Ф. СкугорФранко Скугор
Не ранее
17:00
Р. БаутистаРоберто Баутиста
Кубок Дэвиса Одиночки • Мировая лига
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Франко Скугор - Роберто Баутиста
Кубок Дэвиса Одиночки - 5 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Франко Скугор – Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 5 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Франко Скугор и Роберто Баутиста, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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