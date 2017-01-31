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Новак Джокович подкинул Даниила Медведева на Кубок Дэвиса на личном самолете

Джокович подкинул Медведева на Кубок Дэвиса на личном самолете
Eurosport

1 час назад

Возможно, Ноле не узнал попутчика.

Теннисисты сборных Сербии и России прибыли в Ниш на матч 1/8 Кубка Дэвиса. Одним из последних в сербском местечке приземлился личный самолет Новака Джоковича, на борт которого он неожиданно захватил 63-ю ракетку ATP российского теннисиста Даниила Медведева, сообщила в фэйсбук Федерация тенниса России.

За сборную России выступят Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук. Сербию представят Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и Ненад Зимонич.

  • Матчи пройдут с 3 по 5 февраля.

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1 час назад
Новак Джокович подкинул Даниила Медведева на Кубок Дэвиса на личном самолете