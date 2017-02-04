AFP
Даниил Медведев отказался от борьбы с Новаком Джоковичем из-за травмы
Матч закончился в четвертой партии.
Новак Джокович – Даниил Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0
Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Новак выполнил 4 эйса (у Медведева – 7), сделал 7 брейк-пойнтов и 21 мяч выиграл активно.
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