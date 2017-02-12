Организаторы Кубка Федераций включили гимн Третьего рейха перед матчем США – Германия

Матч между американками и немками в Кубке Федераций, проходящем на Гаваях, омрачен ужасной ошибкой организаторов. Перед игрой вместо современного гимна Германии прозвучал запрещенный гимн Третьего рейха, что вызвало волну негодования у немецких спортсменок, которые потребовали извинений от США, сообщает Associated Press.

«Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я участвую в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент – худшее, что случалось со мной», – заявила на послематчевой пресс-конференции Андреа Петкович.

США ведет в противостоянии с Германией – 1:0. Первую победу американкам принесла Элисон Риске, выигравшая у Андреа Петкович в двух сетах – 7:6(10), 6:2.

Вторая встреча между Коко Вандевеге и Юлией Гёргес была прервана при счете 6:3, 3:1 в пользу тенниистки из США.

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