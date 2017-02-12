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Екатерина Макарова вновь вывела Россию вперед в матче с Китайским Тайбэем

Макарова вновь вывела Россию вперед в матче с Китайским Тайбэем
Eurosport

53 мин. назад

39-я ракетка мира обыграла Чан Кайчэнь – 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Макарова сделала 2 эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные ошибки. Соперница ответила 3 брейками при 3 двойных.

Россия вышла вперед – 2-1.

  • Следующими на корт выйдут Наталья Вихлянцева, заменившая Анну Блинкову, и Ли Яхсуань.

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(фото: официальный сайт Кубка Федерации)

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