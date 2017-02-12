Наталья Вихлянцева обыграла Ли Яхсуань и вывела Россию в плей-офф Мировой группы

За 59 минут Наталья Вихлянцева провела 3 подачи навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов и допустила 1 двойную ошибку. Ли Яхсуань ответила 2 брейками при 5 двойных.

Ранее Екатерина Макарова по разу обыграла Ли Яхсуань и Чан Кайчэнь, а последняя победила в субботу Анну Блинкову. В воскресенье Блинкова была заменена Вихлянцевой.

Сборная России одержала досрочную победу со счетом 3-1 и в апреле сыграет в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Соперник России определится во ходу жеребьевки 14 февраля.

Сборная России – четырехкратный победитель Кубка Федерации.

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(фото: официальный сайт Кубка Федерации)