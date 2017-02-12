From Official Website

Россия победой завершила противостояние с Китайским Тайбэем

Россия разгромила Тайвань и вышла в плей-офф Мировой группы
Eurosport

41 мин. назад

В парной игре Анна Блинкова и Анна Калинская победили Су Чинвен и Чань Чинвэй – 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Блинкова и Калинская 2 раза подали навылет, реализовали 4 брейк-пойнта, допустив 3 двойные ошибки. Соперницы ответили 2 брейками и 2 эйсами при 3 двойных.

  • Сборная России выиграла матч первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации со счетом 4-1.
  • В апреле команда Анастасии Мыскиной сыграет в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.
  • Соперник России определится во ходу жеребьевки 14 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

(фото: официальный сайт Кубка Федерации)

По теме

Кубок Федерации
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Фуркад сделал всех на финише пасьюта, а Шипулин сделал почти всех, кроме людей на подиуме

02:30
Популярные видео
Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке
1 379 просмотров6 ч
Инструкция по тому, как засунуть пару шайб Лундквисту и все равно проиграть
 351 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться