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Россия победой завершила противостояние с Китайским Тайбэем
В парной игре Анна Блинкова и Анна Калинская победили Су Чинвен и Чань Чинвэй – 6:3, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Блинкова и Калинская 2 раза подали навылет, реализовали 4 брейк-пойнта, допустив 3 двойные ошибки. Соперницы ответили 2 брейками и 2 эйсами при 3 двойных.
- Сборная России выиграла матч первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации со счетом 4-1.
- В апреле команда Анастасии Мыскиной сыграет в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.
- Соперник России определится во ходу жеребьевки 14 февраля.
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(фото: официальный сайт Кубка Федерации)
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