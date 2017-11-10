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Александра Саснович и Коко Вандевеге откроют финал Кубка Федерации

Саснович и Вандевеге откроют финал
Р-Спорт

9 мин. назад

Все готово к битве.

Александра Саснович и Коко Вандевеге сыграют в первой одиночной встрече финала Кубка Федерации между сборными Белоруссии и США, который стартует в Минске в субботу.

Белоруска Саснович занимает 87-е место в мировом рейтинге, американка Вандевеге – 10-е. Во второй субботней встрече примут участие Арина Соболенко (78) и Слоан Стивенс (13).

Расписание матчей на воскресенье выглядит следующим образом: Соболенко – Вандевеге, Саснович – Стивенс, парная игра Вера Лапко/Лидия Морозова – Элисон Риске/Шелби Роджерс.

  • В полуфинале белорусская команда нанесла поражение швейцаркам – 3-2, американки одолели чешек – 3-2.

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