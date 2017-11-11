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Арина Соболенко принесла Белоруссии первое очко и сравняла счет в финале Кубка Федерации с США

Соболенко принесла Белоруссии первое очко и сравняла счет в финале с США
Eurosport

15 мин. назад

Белорусская теннисистка обыграла чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс – 6:3, 3:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Соболенко 5 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и допустила 3 двойные ошибки. Стивенс не сделала ни одного эйса, взяла 5 подач соперницы при 2 двойных.

Прежде Арина и Слоан не встречались.

Счет в финале стал равным – 1-1. Воскресная программа откроется игрой Соболенко с Коко Вандевеге. Следом Александра Саснович встретится со Стивенс. В парной игре Вера Лапко и Лидия Морозова сойдутся с Элисон Риске и Шелби Роджерс.

  • Финал проходит в Минске.

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