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Арина Соболенко принесла Белоруссии первое очко и сравняла счет в финале Кубка Федерации с США
Белорусская теннисистка обыграла чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс – 6:3, 3:6, 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Соболенко 5 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и допустила 3 двойные ошибки. Стивенс не сделала ни одного эйса, взяла 5 подач соперницы при 2 двойных.
Прежде Арина и Слоан не встречались.
Счет в финале стал равным – 1-1. Воскресная программа откроется игрой Соболенко с Коко Вандевеге. Следом Александра Саснович встретится со Стивенс. В парной игре Вера Лапко и Лидия Морозова сойдутся с Элисон Риске и Шелби Роджерс.
- Финал проходит в Минске.
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