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Александра Саснович обыграла Слоан Стивенс и сравняла счет в финале Кубка Федерации
Белоруска вырвала победу со счетом – 4:6, 6:1, 8:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. В третьем сете Стивенс подавала на матч при счете 5-3, но Саснович выиграла 3 гейма подряд, а затем сама не подала на матч с первой попытки.
Саснович 3 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила 2 двойные ошибки. Стивенс ответила 4 эйсами и 3 брейками при 2 двойных. Александра увеличила преимущество в личном противостоянии – 2-0.
В финальном матче счет вновь сравнялся – 2-2. Саснович и Арина Соболенко проиграли обе встречи с Коко Вандевеге, но по разу обыграли Стивенс.
Судьбу Кубка Федерации решит парный матч Саснович/Соболенко – Элисон Риске/Шелби Роджерс который тоже состоится 12 ноября. Начало встречи – в 18:55 мск. Первоначально в парах должны были сыграть Вера Лапко и Лидия Морозова.
- Стивенс проиграла все 6 матчей после победы на US Open-2017.