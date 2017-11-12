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Александра Саснович обыграла Слоан Стивенс и сравняла счет в финале Кубка Федерации

Саснович обыграла Стивенс и сравняла счет в финале
Eurosport

58 мин. назадИзменено 32 мин. назад

Белоруска вырвала победу со счетом – 4:6, 6:1, 8:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. В третьем сете Стивенс подавала на матч при счете 5-3, но Саснович выиграла 3 гейма подряд, а затем сама не подала на матч с первой попытки.

Саснович 3 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила 2 двойные ошибки. Стивенс ответила 4 эйсами и 3 брейками при 2 двойных. Александра увеличила преимущество в личном противостоянии – 2-0.

В финальном матче счет вновь сравнялся – 2-2. Саснович и Арина Соболенко проиграли обе встречи с Коко Вандевеге, но по разу обыграли Стивенс.

Судьбу Кубка Федерации решит парный матч Саснович/Соболенко – Элисон Риске/Шелби Роджерс который тоже состоится 12 ноября. Начало встречи – в 18:55 мск. Первоначально в парах должны были сыграть Вера Лапко и Лидия Морозова.

  • Стивенс проиграла все 6 матчей после победы на US Open-2017.

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