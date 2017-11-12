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Шелби Роджерс и Коко Вандевеге принесли США Кубок Федерации, отыгравшись с 2:5
Американки обыграли Арину Соболенко и Александру Саснович – 6:3, 7:6(3).
Решающая игра сезона продолжалась 1 час 51 минуту. Во втором сете белоруски вели 5:2, а при счете 5:4 не реализовали 2 сетбола. При счете 6:5 Арина и Александра вновь подавали на сет, но под ноль проиграли подачу.
Роджерс и Вандевеге 2 раза подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. Соболенко и Саснович ответили 1 эйсом и 3 брейками.
Американки выиграли финал со счетом 3-2.
- США завоевали Кубок Федерации в рекордный 18-й раз. Предыдущая победа была добыта в 2000 году.
- Белоруссия впервые играла в финале. Виктория Азаренко не помогла команде из-за судебного процесса по поводу опеки над ребенком.
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