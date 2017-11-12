Getty Images

Шелби Роджерс и Коко Вандевеге принесли США Кубок Федерации, отыгравшись с 2:5

Роджерс и Вандевеге принесли США Кубок Федерации, отыгравшись с 2:5
Eurosport

Только что

Американки обыграли Арину Соболенко и Александру Саснович – 6:3, 7:6(3).

Решающая игра сезона продолжалась 1 час 51 минуту. Во втором сете белоруски вели 5:2, а при счете 5:4 не реализовали 2 сетбола. При счете 6:5 Арина и Александра вновь подавали на сет, но под ноль проиграли подачу.

Роджерс и Вандевеге 2 раза подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. Соболенко и Саснович ответили 1 эйсом и 3 брейками.

Американки выиграли финал со счетом 3-2.

  • США завоевали Кубок Федерации в рекордный 18-й раз. Предыдущая победа была добыта в 2000 году.
  • Белоруссия впервые играла в финале. Виктория Азаренко не помогла команде из-за судебного процесса по поводу опеки над ребенком.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Кубок Федерации
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 863 просмотров10/11 в 12:13
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
1 535 просмотров10/11 в 12:02
А еще вам может понравиться