Шелби Роджерс и Коко Вандевеге принесли США Кубок Федерации, отыгравшись с 2:5

Решающая игра сезона продолжалась 1 час 51 минуту. Во втором сете белоруски вели 5:2, а при счете 5:4 не реализовали 2 сетбола. При счете 6:5 Арина и Александра вновь подавали на сет, но под ноль проиграли подачу.

Роджерс и Вандевеге 2 раза подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. Соболенко и Саснович ответили 1 эйсом и 3 брейками.

Американки выиграли финал со счетом 3-2.

США завоевали Кубок Федерации в рекордный 18-й раз. Предыдущая победа была добыта в 2000 году.

Белоруссия впервые играла в финале. Виктория Азаренко не помогла команде из-за судебного процесса по поводу опеки над ребенком.

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