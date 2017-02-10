Екатерина Макарова и Ли Яхсуань откроют матч Россия – Китайский Тайбэй

Противостояние в субботу откроет встреча Екатерины Макаровой и Ли Яхсуань, а затем на корт выйдут Анна Блинкова с Чан Кайчэнь. В воскресенье Макарова и Блинкова поменяются соперницами.

В парной встрече Наталья Вихлянцева и Анна Калинская сыграют против Ли Яхсуань и Чань Чинвэй.

Матч Россия – Китайский Тайбэй пройдет 11-12 февраля в Москве.

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