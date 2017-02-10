Eurosport
Екатерина Макарова и Ли Яхсуань откроют матч Россия – Китайский Тайбэй
В Москве прошла жеребьевка матча первого раунда второй мировой группы Кубка Федерации.
Противостояние в субботу откроет встреча Екатерины Макаровой и Ли Яхсуань, а затем на корт выйдут Анна Блинкова с Чан Кайчэнь. В воскресенье Макарова и Блинкова поменяются соперницами.
- В парной встрече Наталья Вихлянцева и Анна Калинская сыграют против Ли Яхсуань и Чань Чинвэй.
- Матч Россия – Китайский Тайбэй пройдет 11-12 февраля в Москве.
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