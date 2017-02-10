Eurosport
Элина Свитолина сыграла вничью с 92-летним теннисистом
Украинка подготовила ветерана к игре против Роджера Федерера.
Элина Свитолина провела выставочную игру перед стартом матча второй мировой группы Кубка Федерации-2017 Украина – Австралия. Соперником 13-й ракетки мира стал старейший теннисист Европы, 92-летний Леонид Станиславский. Встреча завершилась ничейным результатом.
- На счету 22-летней Свитолиной пять титулов в WTA-туре.
- Матч Украина – Австралия пройдет в Харькове 11-12 февраля.
- В первый день Свитолина сыграет с Эшли Барти, во второй – с Дарьей Гавриловой.
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