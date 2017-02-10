Eurosport

Элина Свитолина сыграла вничью с 92-летним теннисистом

Свитолина сыграла вничью с 92-летним теннисистом
Eurosport

27 мин. назад

Украинка подготовила ветерана к игре против Роджера Федерера.

Элина Свитолина провела выставочную игру перед стартом матча второй мировой группы Кубка Федерации-2017 Украина – Австралия. Соперником 13-й ракетки мира стал старейший теннисист Европы, 92-летний Леонид Станиславский. Встреча завершилась ничейным результатом.

  • На счету 22-летней Свитолиной пять титулов в WTA-туре.
  • Матч Украина – Австралия пройдет в Харькове 11-12 февраля.
  • В первый день Свитолина сыграет с Эшли Барти, во второй – с Дарьей Гавриловой.

Все новости тенниса

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Кубок Федерации

Сетки

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все прелести спринта, в котором Коукалова не побоялась выйти на трассу 96-й и сорвала куш

02:28
Популярные видео
Проброс погоды. Как Задоров научился сбивать самолеты
7 014 просмотров24 ч
«Вонн не выглядела такой расслабленной, как другие». Мазе поставила диагноз комбинации
 1 смотрят2 мин
А еще вам может понравиться