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Коко Вандевеге - Андреа Петкович

Кубок Федерации Одиночки - 12 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Федерации! Следите за матчем Коко Вандевеге – Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 12 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Коко Вандевеге и Андреа Петкович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.