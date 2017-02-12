Онлайн

Элисон Риске - Юлия Гёргес

Кубок Федерации Одиночки - 12 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Федерации! Следите за матчем Элисон Риске – Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:15 12 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Элисон Риске и Юлия Гёргес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.