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Тими Бачински - Кристина Младенович

Кубок Федерации Одиночки - 12 февраля 2017

Это Теннис, и это Кубок Федерации! Следите за матчем Тими Бачински – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 12 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Тими Бачински и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.