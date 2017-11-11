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Александра Саснович - Коко Вандевеге

Кубок Федерации Одиночки - 11 ноября 2017

Это Теннис, и это Кубок Федерации! Следите за матчем Александра Саснович – Коко Вандевеге на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 11 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александра Саснович и Коко Вандевеге, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.