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Александра Саснович - Слоан Стивенс

Кубок Федерации Одиночки - 12 ноября 2017

Это Теннис, и это Кубок Федерации! Следите за матчем Александра Саснович – Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 12 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александра Саснович и Слоан Стивенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.