Imago

Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации
Eurosport

7 мин. назад

Матчи пройдут в России.

Женская сборная России дома сыграет с командой Бельгии. Матчи пройдут 22-23 апреля.

В других матчах встретятся Франция – Испания, Германия – Украина, Словакия – Нидерланды.

  • В плей-офф Мировой группы II состоятся матчи Китай – Италия, Румыния – Великобритания, Сербия – Австралия, Канада – Казахстан.
  • В полуфинале Кубка Федерации пройдут матчи Белоруссия – Швейцария и США – Чехия.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Кубок Федерации

Сетки

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Проблемы Венгера, беспощадность «Барсы» и Мертенс против «Реала»

04:04
Популярные видео
Флюк Дэя, поражающий миллиметражом
4 501 просмотров4 ч
Хайлайты матча, в котором Бобровский не скрывал разочарования
 449 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться