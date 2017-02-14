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Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации
Матчи пройдут в России.
Женская сборная России дома сыграет с командой Бельгии. Матчи пройдут 22-23 апреля.
В других матчах встретятся Франция – Испания, Германия – Украина, Словакия – Нидерланды.
- В плей-офф Мировой группы II состоятся матчи Китай – Италия, Румыния – Великобритания, Сербия – Австралия, Канада – Казахстан.
- В полуфинале Кубка Федерации пройдут матчи Белоруссия – Швейцария и США – Чехия.
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