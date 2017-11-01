Виктория Азаренко из-за суда не поможет Белоруссии в финале Кубка Федерации

Виктория Азаренко не сыграет за сборную Белоруссии в финале Кубка Федерации против команды США.

Причиной отказа теннисистки стали продолжающиеся судебные тяжбы, связанные с опекой над ребенком Азаренко: начиная с августа 2017 года Виктория борется за сына с бывшим молодым человеком.

В отсутствие Азаренко Белоруссию в финале представят Арина Соболенко, Вера Лапко, Александра Саснович и Лидия Морозова. За США сыграют Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Элисон Риске и Шелби Роджерс..

Последний матч Азаренко провела в июле 2017 года на Уимблдоне.

Финал Кубка Федерации состоится 11 и 12 ноября в Минске.

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