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Виктория Азаренко из-за суда не поможет Белоруссии в финале Кубка Федерации
Финал лишился звездного игрока.
Виктория Азаренко не сыграет за сборную Белоруссии в финале Кубка Федерации против команды США.
Причиной отказа теннисистки стали продолжающиеся судебные тяжбы, связанные с опекой над ребенком Азаренко: начиная с августа 2017 года Виктория борется за сына с бывшим молодым человеком.
В отсутствие Азаренко Белоруссию в финале представят Арина Соболенко, Вера Лапко, Александра Саснович и Лидия Морозова. За США сыграют Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Элисон Риске и Шелби Роджерс..
- Последний матч Азаренко провела в июле 2017 года на Уимблдоне.
- Финал Кубка Федерации состоится 11 и 12 ноября в Минске.
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