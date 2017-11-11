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9 фото белорусской красавицы, которая заменит Азаренко и приведет страну к титулу
Арина Соболенко не может прожить без ракетки.
Дерзкая Арина гнет ракетку
Арина прогуливается по берегу
Арина исследует Москву
Арина укрывается под зонтиком
Арина пробует мороженку
Арина с очень серьезным лицом
Арина широко улыбается
Арина довольна плаванием
Арина вышла на улицу
- Арина Соболенко – 19-летняя теннисистка из Белоруссии, занимающая 78 местов рейтинге WTA.
- В финале Кубка Федерации Арина 11 ноября сыграет со Слоан Стивенс.
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