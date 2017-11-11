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9 фото белорусской красавицы, которая заменит Азаренко и приведет страну к титулу

9 фото белорусской красавицы, которая заменит Азаренко и приведет страну к титулу
Eurosport

28 мин. назадИзменено 27 мин. назад

Арина Соболенко не может прожить без ракетки.

Дерзкая Арина гнет ракетку

Арина прогуливается по берегу

Арина исследует Москву

Арина укрывается под зонтиком

Арина пробует мороженку

Арина с очень серьезным лицом

Арина широко улыбается

Арина довольна плаванием

Арина вышла на улицу

  • Арина Соболенко – 19-летняя теннисистка из Белоруссии, занимающая 78 местов рейтинге WTA.
  • В финале Кубка Федерации Арина 11 ноября сыграет со Слоан Стивенс.

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