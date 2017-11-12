США повели в матче против Белоруссии после победы Коко Вандевеге над Соболенко

Коко Вандевеге выиграла оба матча в финале Кубка Федерации. Во второй день первая ракетка США одолела Арину Соболенко. Матч завершился в двух сетах, хотя по ходу первой партии белоруска имела сетбол, а на тай-брейке вела 4:1.

Соперницы встретились впервые.

США повели в финале 2-1.

Для победы в Кубке Федерации американкам достаточно выиграть один из двух матчей.

В одиночке сыграют Слоан Стивенс и Александра Соснович, а после в парной встрече сразятся Роджерс/Риск против Лапко/Морозовой.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме