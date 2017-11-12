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США повели в матче против Белоруссии после победы Коко Вандевеге над Соболенко

США находятся в шаге от завоевания Кубка Федерации после победы Вандевеге над Соболенко
Eurosport

25 мин. назад

Лидер американской команды выиграла в двух сетах – 7:6(5), 6:1.

Коко Вандевеге выиграла оба матча в финале Кубка Федерации. Во второй день первая ракетка США одолела Арину Соболенко. Матч завершился в двух сетах, хотя по ходу первой партии белоруска имела сетбол, а на тай-брейке вела 4:1.

Соперницы встретились впервые.

  • США повели в финале 2-1.
  • Для победы в Кубке Федерации американкам достаточно выиграть один из двух матчей.
  • В одиночке сыграют Слоан Стивенс и Александра Соснович, а после в парной встрече сразятся Роджерс/Риск против Лапко/Морозовой.

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