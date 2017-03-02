AFP
Мария Шарапова может не получить уайлд-кард на участие в «Ролан Гаррос»
Поездка на турнир «Большого шлема» под вопросом.
Федерация тенниса Франции прокомментировала ситуацию о приглашении российской теннисистки на свой турнир.
«Мы примем решение по уайлд-кард за 15 дней до начала турнира. На данный момент не могу сказать, получит ли приглашение Шарапова. У нас еще есть время подумать», – заявил представитель союза Николя Беделен.
- «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня.
- Шарапова вернется на корт после дисквалификации в конце апреля.
- Теннисистка сможет сыграть на «Ролан Гаррос», если получит wild card от организаторов.
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