Мария Шарапова может не получить уайлд-кард на участие в «Ролан Гаррос»

Федерация тенниса Франции прокомментировала ситуацию о приглашении российской теннисистки на свой турнир.

«Мы примем решение по уайлд-кард за 15 дней до начала турнира. На данный момент не могу сказать, получит ли приглашение Шарапова. У нас еще есть время подумать», – заявил представитель союза Николя Беделен.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня.

Шарапова вернется на корт после дисквалификации в конце апреля.

Теннисистка сможет сыграть на «Ролан Гаррос», если получит wild card от организаторов.

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