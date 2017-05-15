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Роджер Федерер второй год подряд пропустит «Ролан Гаррос»

Федерер второй год подряд пропустит «Ролан Гаррос»
Eurosport

31 мин. назад

Путь для Рафаэля Надаля открыт.

Роджер Федерер объявил на своем официальном сайте о решении сняться с «Ролан Гаррос»-2017.

«К сожалению, я не приму участия на French Open. За последний месяц мною была проделана колоссальная работа как на корте, так и за его пределами. Но я чувствую, что для того, чтобы остаться в АТР-туре на долгие годы, лучшим решением для меня станет полный пропуск грунтового сезона и подготовка к траве с хардом.

Начало сезона выдалось волшебным, и я должен признать, что грамотное расписание – ключ к долгой карьере. Поэтому я и моя команда пришли к заключению, что участие на всего одном грунтовом турнире не отвечает интересам моей игры и физической подготовки на оставшуюся часть сезона.

Я буду очень скучать по моим болельщикам из Франции, которые всегда поддерживали меня. Надеюсь увидеться с ними в следующем году», – заявил Федерер.

  • «Ролан Гаррос» – единственный мэйджор, на котором Федерер побеждал только один раз (2009).
  • В 2016 году Роджер тоже пропустил French Open. Тогда прервалась его серия из 65 участий на мэйджорах.

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