Роджер Федерер второй год подряд пропустит «Ролан Гаррос»

Роджер Федерер объявил на своем официальном сайте о решении сняться с «Ролан Гаррос»-2017.

«К сожалению, я не приму участия на French Open. За последний месяц мною была проделана колоссальная работа как на корте, так и за его пределами. Но я чувствую, что для того, чтобы остаться в АТР-туре на долгие годы, лучшим решением для меня станет полный пропуск грунтового сезона и подготовка к траве с хардом.

Начало сезона выдалось волшебным, и я должен признать, что грамотное расписание – ключ к долгой карьере. Поэтому я и моя команда пришли к заключению, что участие на всего одном грунтовом турнире не отвечает интересам моей игры и физической подготовки на оставшуюся часть сезона.

Я буду очень скучать по моим болельщикам из Франции, которые всегда поддерживали меня. Надеюсь увидеться с ними в следующем году», – заявил Федерер.

«Ролан Гаррос» – единственный мэйджор, на котором Федерер побеждал только один раз (2009).

В 2016 году Роджер тоже пропустил French Open. Тогда прервалась его серия из 65 участий на мэйджорах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме