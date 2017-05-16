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Мария Шарапова не получила уайлд-кард на «Ролан Гаррос»
Организаторы решили, что отсутствия Серены Уильямс и Виктории Азаренко недостаточно.
16 мая организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку и квалификацию турнира. Среди теннисисток, получивших приглашения, не оказалось экс-первой ракетки мира Марии Шараповой.
- Мария Шарапова побеждала на «Ролан Гаррос» в 2012 и 2014 годах.
- «Ролан Гаррос»-2017 пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.
- Турнир уже пропустят Роджер Федерер, Серена Уильямс и Виктория Азаренко.
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