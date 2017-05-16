Getty Images

Глава Федерации тенниса Франции – о Шараповой: «Нельзя вручать уайлд-кард отбывшим дисквалификацию»

Глава Федерации тенниса Франции – о Шараповой: «Нельзя вручать уайлд-кард отбывшим дисквалификацию»
Eurosport

29 мин. назад

Бернард Гьюдичелли дал объяснение.

«Можно вручить уайлд-кард теннисисту, оправившемуся от травм. Но теннисисту, отбывшему дисквалификацию из-за допинга, никаких уайлд-кард давать нельзя.

Возможно, Мария сейчас разочарована, но в мои обязанности входит защита игры, чтобы никакие результаты не подвергались сомнению.

Мы должны уважать спорт и дух честной игры. Когда Мария попадет на турнир благодаря результатам, мы будем рады ее видеть», – заявил Бернард Гьюдичелли в обращении через фейсбук Федерации тенниса Франции.

  • 16 мая организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей уайлд-кард на турнир.
  • В их число не вошла Мария Шарапова.

Подписывайся на наш канал в телеграме

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале

03:15
Популярные видео
«Мне нужно пожрать, чтобы дурно аж стало». Владимир Стогниенко – о продуктах и футболе
 9 просмотров2 ч
«Я не ставлю на Италию. Ей надо наслаждаться». Владимир Стогниенко о раскладах в Кубке Италии
 10 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться