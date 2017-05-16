Глава Федерации тенниса Франции – о Шараповой: «Нельзя вручать уайлд-кард отбывшим дисквалификацию»

«Можно вручить уайлд-кард теннисисту, оправившемуся от травм. Но теннисисту, отбывшему дисквалификацию из-за допинга, никаких уайлд-кард давать нельзя.

Возможно, Мария сейчас разочарована, но в мои обязанности входит защита игры, чтобы никакие результаты не подвергались сомнению.

Мы должны уважать спорт и дух честной игры. Когда Мария попадет на турнир благодаря результатам, мы будем рады ее видеть», – заявил Бернард Гьюдичелли в обращении через фейсбук Федерации тенниса Франции.

16 мая организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей уайлд-кард на турнир.

В их число не вошла Мария Шарапова.

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