Теннисист, отбывший дисквалификацию за ставки, получил уайлд-кард на «Ролан Гаррос»

16 мая организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей уайлд-кард. Приглашение на участие в квалификации получил 24-летний француз Констан Лестьенн.

В сентябре 2016 года Лестьенн был дисквалифицирован на семь месяцев и оштрафован на 10 тысяч долларов из-за участия в ставках на 220 матчей в период с 2012 по 2015 годы.

Отбывшая 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония Мария Шарапова уайлд-кард не получила.

Президент Федерации тенниса Франции заявил, что пойманным на допинге теннисистам нельзя выдавать приглашения.

Шарапова – победительница 35 турниров WTA, включая пять мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».

На счету Лестьенна одна встреча в АТР-туре и один выигранный «Челленджер».

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