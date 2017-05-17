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Теннисист, отбывший дисквалификацию за ставки, получил уайлд-кард на «Ролан Гаррос»

Теннисист, отбывший дисквалификацию за ставки, получил уайлд-кард на «Ролан Гаррос»
Eurosport

12 мин. назад

Ни разу не двойные стандарты.

16 мая организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей уайлд-кард. Приглашение на участие в квалификации получил 24-летний француз Констан Лестьенн.

В сентябре 2016 года Лестьенн был дисквалифицирован на семь месяцев и оштрафован на 10 тысяч долларов из-за участия в ставках на 220 матчей в период с 2012 по 2015 годы.

  • Отбывшая 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония Мария Шарапова уайлд-кард не получила.
  • Президент Федерации тенниса Франции заявил, что пойманным на допинге теннисистам нельзя выдавать приглашения.
  • Шарапова – победительница 35 турниров WTA, включая пять мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
  • На счету Лестьенна одна встреча в АТР-туре и один выигранный «Челленджер».

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