Глава WTA: «Я не согласен с решением не давать Марии Шараповой уайлд-кард на «Ролан Гаррос»

«Уайлд-кард предоставляются на турнирах организаторами, и я полностью поддерживаю тех, кто это приглашение получил. Но с чем я вовсе не согласен, так это с решением FFT.

Шарапова уже отбыла дисквалификацию, которую наложил Спортивный арбитражный суд, и нет никаких оснований для дополнительных санкций», – цитирует Саймона официальный сайт WTA.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли во вторник сообщил, что Мария Шарапова не получит уайлд-кард ни в квалификации, ни в основной сетке «Ролан Гаррос» и не выступит на турнире.

Гьюдичелли пояснил, что не считает правильным давать уайлд-кард теннисистам, отбывшим дисквалификацию.

16 мая уайлд-кард на «Ролан Гаррос» получил француз Констан Лестьенн, отбывший дисквалификацию из-за участия в ставках на 220 матчей в период с 2012 по 2015 годы.

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