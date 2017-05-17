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Чакветадзе – Кафельникову: «Если вице-президента ФТР не трогают проблемы Шараповой, то это дно»

Чакветадзе – Кафельникову: «Если вице-президента ФТР не трогают проблемы Шараповой, то это дно»
Eurosport

19 мин. назад

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» опять под прессом.

Евгений Кафельников отреагировал на новость о непредоставлении уайлд-кард Марии Шараповой на Открытый чемпионат Франции: «Для меня это означает только одно. «Ролан Гаррос» показал, что сам турнир важнее одного игрока. И, может быть, это правильно».

На твит Кафельникова отреагировала Анна Чакветадзе: «Жень, для российского тенниса ничего хорошего не произошло. Радоваться нечему».

Переписка бывших спортменов продолжилась фразой Кафельникова: «Теннис – это мировой спорт, а не российский». На что Чакветадзе ответила: «Если вице-президента ФТР не трогают такие проблемы, то это дно».

  • Кафельников занимает пост вице-президента Федерации тенниса России с мая 2012 года.
  • Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли во вторник сообщил, что Мария Шарапова не получит уайлд-кард ни в квалификации, ни в основной сетке «Ролан Гаррос» и не выступит на турнире.
  • Гьюдичелли пояснил, что не считает правильным давать уайлд-кард теннисистам, отбывшим дисквалификацию.

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