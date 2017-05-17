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Мария Шарапова: «Никакие слова, игры или действия меня не остановят»
Российская теннисистка достойно отреагировала на новость о неучастии на «Ролан Гаррос».
«Если это то, что нужно, чтобы вновь оказаться на самом верху, то в любом случае я в деле. Каждый день. Никакие слова, игры или действия не остановят меня на пути к моим мечтам. А у меня их множество», – написала Шарапова в твиттере.
- Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли 16 мая сообщил, что Мария Шарапова не получит уайлд-кард ни в квалификации, ни в основной сетке «Ролан Гаррос» и не выступит на турнире.
- Гьюдичелли пояснил, что не считает правильным давать уайлд-кард теннисистам, отбывшим дисквалификацию.
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