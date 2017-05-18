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Энди Маррей: «Многие думают, что я ничего не смогу на «Ролан Гаррос», но я думаю, что смогу»
Первая ракетка мира грозит показать всем кузькину мать на французском мэйджоре, несмотря на грунтовые неудачи в сезоне.
Маррей в 2017 году выиграл 17 матчей из 24, на грунте же его показатель составляет 4-4.
«После этих нескольких недель многие думают, что я ничего не смогу сделать на Открытом чемпионате Франции, но я думаю, что смогу. Хотя, конечно, это будет непросто», – приводит слова Маррея IBT.
- Энди проиграл Фабио Фоньини во втором раунде турнира в Риме.
- В 2016 году британец проиграл Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Франции.
- «Ролан Гаррос» стартует 28 мая.
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