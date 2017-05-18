Энди Маррей: «Многие думают, что я ничего не смогу на «Ролан Гаррос», но я думаю, что смогу»

Маррей в 2017 году выиграл 17 матчей из 24, на грунте же его показатель составляет 4-4.

«После этих нескольких недель многие думают, что я ничего не смогу сделать на Открытом чемпионате Франции, но я думаю, что смогу. Хотя, конечно, это будет непросто», – приводит слова Маррея IBT.

Энди проиграл Фабио Фоньини во втором раунде турнира в Риме.

В 2016 году британец проиграл Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Франции.

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая.

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

Канал, на котором будет много видео с «Гарроса»