Андре Агасси будет тренировать Новака Джоковича на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович после поражения в финале римского «Мастерса» объявил о начале сотрудничества с Андре Агасси. 47-летний американец будет готовить серба к «Ролан Гаррос».

«Андре – это человек, к которому я испытываю огромное уважение. Ему по силам оказать большое влияние на мою жизнь на корте и за его пределами.

Посмотрим, куда это нас приведет. Андре не останется со мной на весь турнир», – заявил Новак.

Джокович – 12-кратный победитель турниров «Большого шлема», действующий чемпион «Ролан Гаррос».

Агасси 8 раз побеждал на мэйджорах. И Андре, и Новак – обладатели карьерных «Больших шлемов».

В декабре Джокович расстался с Борисом Беккером, а в начале мая уволил весь тренерский штаб.

«Ролан Гаррос»-2017 пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

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