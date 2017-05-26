Буфера обмена. Симона Халеп уменьшила грудь, чтобы претендовать на «Шлем»

Симона с улыбкой вспоминает детство и горбатый грунтовый корт, на котором она занималась до 2006 года, пока не пошла в профессионалы. Плохо прогнозируемый отскок помог Халеп выработать хорошую реакцию и выстрелить на юниорском «Ролан Гаррос»-2008. В финале румынка обыграла в трех сетах соотечественницу Елену Богдан. «Я обожаю этот турнир и покрытие, которое мне идеально подходит. А еще у Парижа неповторимая аура», – считает Симона.

Весна и лето не только любимые времена года Халеп, но и самые продуктивные. В 2014-м Симона проиграла Шараповой в финале взрослого «Ролан Гаррос» (4:6, 7:6(5), 4:6), а в двух последних сезонах забирала титулы категории Премьер в Мадриде. На грунте румынка особенно хороша благодаря бешеной работе ног – одной из лучших в туре. У Симоны идеальная техника и подход к мячу, что особенно важно в игре на медленных покрытиях.

В переходах между геймами Симона накрывает голову полотенцем и закрывает глаза, чтобы сконцентрироваться. Мысленно она отправляется в детство, в солнечную причерноморскую Констанцу, слушает пение моря и крики мальчишек, с которыми гоняла в футбол на пляже. Несколько финтов дочери показал ее отец Стере, который забивал на любительском уровне. «Я играю в теннис с четырех лет, но до 10 все было несерьезно – папа видел профессионалом моего старшего брата, а я была для него спарринг-партнером. Все изменилось, когда я обыграла брата. После этого отец запретил мне все виды спорта, кроме тенниса. Я разревелась, а он сказал: «Ты никогда ничего не выиграешь и не заработаешь с больными коленями», – смирилась пацанка.

Отец Симоны возглавлял молочный комбинат, неплохо зарабатывал, но денег для начала карьеры все равно не хватало. Помощь семье Халеп предложил знаменитый в прошлом румынский теннисист Ион Цириак, который хотел процент от будущих успехов. Родители Симоны отказали, продали дом и обеспечили дочь всем необходимым. После победы на турнире в Мадриде и финала в Риме весной 2017-го 25-летняя Халеп вышла на 17-е место в истории тенниса по сумме призовых – 17,2 миллиона евро. Чтобы попасть в топ-10, румынке нужно выиграть еще 5 миллионов.

Вместе с результатами растет маркетинговый потенциал румынки. Последние пять лет финансами Халеп управляет единственная в истории Румынии чемпионка «Большого шлема» Вирджиния Рузичи. В 2016-м Симона заключила соглашение со спортивно-развлекательным агентством Lagardеre Group, которое также сотрудничает с Ришаром Гаске и Каролин Возняцки. По оценкам румынского издания Prosport, в 2016-м прибыль Халеп от рекламы и спонсорства составила 5,5 миллионов евро.

Несколько лет назад Серена Уильямс пожаловалась о трудностях игры с большой грудью. Халеп оказалась в более сложной ситуации. В 18 лет в декольте теннисистки ростом 168 сантиметров пряталась грудь шестого размера. «Я дико мучилась, ведь грудь весила 12 килограммов. Как бы хорошо я ни бегала, все равно опаздывала к мячу. После матчей и тренировок дико болела спина», – сокрушалась Халеп. Организаторы турниров выписывали уайлд-кард Симоне несмотря на застой в третьей сотне рейтинга. Народ валил поглазеть на аппетитные формы, и это сильно раздражало девушку.

Румынка понимала: если все так и останется, она никогда не построит породистую карьеру. В марте 2010-го Симона сообщила фанатам о запланированной на лето операции по уменьшению груди, после чего таблоид The ​​Sun предложил читателям подписать петицию с прошением к теннисистке одуматься. Халеп не изменила решения – она легла под нож хирурга и через два месяца вернулась на корт. «Большая грудь доставляла мне дискомфорт не только в игре, поэтому я бы избавилась от нее в любом случае. Спорт послужил еще одним поводом все изменить», – призналась Симона.

Результаты Халеп улучшились почти сразу: через год взрывная румынка вошла в топ-100, а в 2013-м выиграла шесть титулов и ворвалась в десятку лучших. В начале карьеры Симону считали грунтовым игроком, но она доказала способность побеждать на всех покрытиях. Для большей уверенности Халеп не хватало лишь титула «Большого шлема». Она так яростно этого хотела, что организм не выдержал – в 2015-м румынка пропустила несколько турниров из-за трещины в ребре, надрыва ахилла, болей в спине и проблем с мениском. «Сейчас я понимаю, что была слишком к себе требовательной, – считает Симона. – Излишне себя накручивала». Сказались и угрозы одного шизанутого фаната румынки в твиттере, который взбесился после отказа сходить на свидание. После этого три месяца Симону сопровождали телохранители.

Последние два года Халеп работает с Дарреном Кэхиллом, который успешно сотрудничал с Андре Агасси, Энди Марреем, Ллейтоном Хьюиттом и другими известными игроками. Австралийский специалист помог румынке улучшить качество подачи – тренер изменил Симоне хватку и подкорректировал подброс мяча. Мощь подачи Халеп оценила даже Серена Уильямс: «Невероятно, что невысокая теннисистка так сильно подает».

Сейчас в теннисе преобладают высокие игроки, действующие в силовой манере, но румынка считает скромные параметры преимуществом: «Низкорослым удобнее обрабатывать низкие мячи. Надо активно разрабатывать ноги, много бегать и держать себя в форме». Симона не фанатка спортзала. Большинство упражнений на выносливость она выполняет на песке и поднимает гантели весом не более двух килограммов.

С опытом к Халеп пришла психологическая устойчивость – она больше не раскисает после упущенного сета и концентрируется на позитиве. Симона выиграла 15 титулов, научилась побеждать лучших, а комплекс Серены Уильямс – румынка часто говорила, что цепенеет перед ней – испарился вместе с беременностью американки. Дорога к «Большому шлему» открыта, осталось реализовать потенциал и еще раз доказать правильность принятого в 18 лет решения.

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