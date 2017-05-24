Симона Халеп, вероятно, пропустит «Ролан Гаррос» из-за разрыва сухожилия

Румынская теннисистка рассказала, что может не сыграть во Франции. Теннисистка травмировала сухожилия на правой ноге в финале соревнований в Риме, где уступила Элине Свитолиной.

«Я специально прилетела в Париж пораньше, чтобы разобраться с травмой. Обследование обнаружило у меня разрыв сухожилия – я упала в Риме. Скрестила пальцы и делаю все возможное для восстановления. Врачи говорят, что шансы – 50 на 50. Но мое состояние понемногу улучшается. Спасибо всем за поддержку», – написала Халеп в инстаграме.

«Ролан Гаррос» стартует в Париже 28 мая.

Халеп занимает четвертое место в рейтинге WTA.

В женской сетке не выступят Мария Шарапова, Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Эжени Бушар.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете