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Симона Халеп, вероятно, пропустит «Ролан Гаррос» из-за разрыва сухожилия

Халеп, вероятно, пропустит «Ролан Гаррос» из-за разрыва сухожилия
GoTennis.ru

1 час назад

Турнир несет серьезные потери.

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Румынская теннисистка рассказала, что может не сыграть во Франции. Теннисистка травмировала сухожилия на правой ноге в финале соревнований в Риме, где уступила Элине Свитолиной.

«Я специально прилетела в Париж пораньше, чтобы разобраться с травмой. Обследование обнаружило у меня разрыв сухожилия – я упала в Риме. Скрестила пальцы и делаю все возможное для восстановления. Врачи говорят, что шансы – 50 на 50. Но мое состояние понемногу улучшается. Спасибо всем за поддержку», – написала Халеп в инстаграме.

  • «Ролан Гаррос» стартует в Париже 28 мая.
  • Халеп занимает четвертое место в рейтинге WTA.
  • В женской сетке не выступят Мария Шарапова, Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Эжени Бушар.

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